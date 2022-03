Aujourd'hui mercredi 16 mars saint Héribert

Le Messager Valdotain ricorda saint Héribert

La Chiesa onora Sant' Eriberto di Colonia Vescovo

Nato intorno al 970, studiò nell'abbazia di Gorze e nella cattedrale di Worms, di cui divenne prevosto. Cancelliere di Ottone III divenne nel 999 arcivescovo di Colonia. Al momento della nomina è in Italia insieme all’imperatore, che ora governa a pieno titolo e ama vivere a Roma, come i sovrani dell’antico Impero. Morto Ottone, cadde in disgrazia sotto Enrico II, vivendo nell'ombra fino alla morte, avvenuta intorno al 1021. È invocato per ottenere la pioggia.

