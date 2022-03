Terapia intensiva e conoscenza delle tecnologie che salvano la vita

Molte persone malate hanno necessità di assistenza continua e, spesso, di sofisticate apparecchiature mediche che ne sostengano le funzioni vitali: grazie a Luca Montagnani, direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione dell’ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, il 17 marzo alle 21 verrà approfondita la conoscenza delle tecnologie e delle professionalità che permettono il funzionamento di un reparto di terapia intensiva.



'Albedo - dentro le tecnologie' è un’iniziativa di comunicazione collegata al progetto di robotica educativa della biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent; a moderare l’incontro sono Cristina D’Arienzo, responsabile di tutte le attività del progetto di robotica educativa, e Paolo Ciambi, ideatore e coordinatore del progetto.



L’evento è in diretta streaming sulla pagina Facebook BiblIoT - robotica in biblioteca e Albedo - dentro le tecnologie, nonché sul canale YouTube della biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent.



Chi segue l’incontro può scrivere nei commenti osservazioni e domande, alle quali si risponde in diretta. Il progetto di robotica educativa della biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent è finanziato dal Comune di Saint-Vincent con il contributo di Fondazione CRT e, nella fase di avvio, nel 2017, anche con il contributo del Rotary Club di Aosta.