Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla sui disturbi alimentari dedicata alla prevenzione

Oggi 15 marzo è la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata all'informazione e sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare: su questa tema viene dedicata un’attenzione particolare verso i giovani e i loro familiari al fine d'intercettare precocemente tali disturbi e prevenire l’insorgenza di problemi gravi.



Il progetto che si vuole sviluppare intende coinvolgere il mondo giovanile attraverso un’opera di sensibilizzazione, avvalendosi anche della collaborazione di utenti familiari esperti, di persone cioè che hanno affrontato queste difficili esperienze e che possono quindi agire attraverso un’azione di supporto e un contributo esperienziale in grado di comprenderne le dinamiche.



“Stiamo lavorando attivamente - sottolinea l’assessore regionale Roberto Barmasse - verso una tematica seria, cercando di affrontare il disagio che questa patologia comporta in termini di salute e socialità, principalmente nel mondo giovanile. I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione costituiscono un problema diffuso, le cui patologie più frequenti rappresentano fenomeni che, se non identificati precocemente e non trattati adeguatamente, possono trasformarsi in condizioni permanenti, provocando gravi danni per l’organismo. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha accentuato il fenomeno fondamentale acquisire la consapevolezza del problema per poter intraprendere un percorso di cura adeguato”.