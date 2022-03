5e édition du Conseil des Jeunes Valdôtains: appel à candidature

Le Conseil des Jeunes Valdôtains repart pour une nouvelle édition. La simulation parlementaire non-partisane organisée par les jeunes pour les jeunes, avec le soutien du Conseil de la Vallée, se réunira pour la cinquième fois du 1er au 5 août 2022 dans la Salle de l'Assemblée législative valdôtaine. Le CJV, qui se base sur le modèle du Conseil de la Vallée, s'adresse à 40 jeunes au maximum, qui pendant cinq jours découvriront le processus législatif et les rouages de la démocratie parlementaire en discutant deux thèmes: les droits des détenus et politiques pénales; la laïcité et confessionnalité de la Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation.



Tout jeune valdôtain ayant entre 18 et 28 ans au 1er août 2022 et étant motivé à argumenter ses idées et à échanger ses points de vue avec d’autres jeunes, pourra déposer sa candidature à partir de demain, mardi 15 mars, jusqu'à vendredi 15 avril 2022, directement sur le site du Conseil des Jeunes Valdôtains (www.conseiljeunesvaldotains.vda.it).



Les critères pour la participation sont les suivants: être résident ou être né en Vallée d'Aoste (ce critère ne s'applique pas aux étudiants de l'Université de la Vallée d'Aoste auxquels deux places sont réservées); ne pas être un élu au sein d'une collectivité publique (Conseil communal ou régional); être un citoyen motivé.



«Cette simulation - souligne le Président Alberto Bertin - rentre dans le cadre des initiatives du Conseil régional pour la formation citoyenne et la participation à la vie démocratique des jeunes: vivre en première personne les dynamiques politiques et juridiques du processus législatif est un exercice engageant, qui offre un aperçu sur les enjeux de la démocratie et du dialogue.» «L'année dernière, le Conseil des Jeunes Valdôtains a redémarré ses activités après l'arrêt causé par la pandémie - dit la Présidente du CJV, Federica Foglia -: cette reprise a été bien accueillie par les jeunes, à tel point que nous avons eu plus de 50 pour cent de nouveaux participants à la simulation.



Le CJV représente surtout un lieu d'échange d'idées et de brassage culturel, avec une ouverture aux membres des Parlements jeunesse francophones. Cette année, nous sommes heureux de pouvoir inviter à nouveau nos "vieux" amis de Belgique, du Québec, de la Suisse et pour la première fois du Maroc. Il s'agit non seulement d'une occasion pour apprendre à argumenter ses opinions de manière constructive, mais aussi d'un moment de développement personnel sous forme de jeu. Notre espoir, c'est que de plus en plus de jeunes valdôtains décident d'y participer, car le CJV est un véritable moment de formation et d'expression de ses propres idées, éléments fondamentaux pour devenir des citoyens actifs et conscients».



Les apprentis Conseillers, qui sont au maximum 35, représenteront la Valcéjinie et seront appelés à travailler autour de deux projets de loi fictifs sur les deux thèmes proposés. Ils franchiront les étapes législatives en travaillant en Commission où ils auront la possibilité d'analyser les textes proposés, les modifier et les débattre, pour ensuite les discuter en plénière avant d’exprimer leur opinion finale par le vote. Les Conseillers seront divisés en Groupes pour que les participants apprennent à travailler de commun accord, pour proposer des amendements ou poser des interpellations, et afin de rendre le tableau de l’instance parlementaire le plus complet possible. Le jeu de rôle prévoit aussi les fonctions de journalistes pour gérer l’information de ce qui se passe pendant les cinq jours, suivis par l’attaché de presse de cette édition.



L’idée d’une simulation de l’instance parlementaire valdôtaine est née de la participation de quelques jeunes au Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles et au Parlement Francophone des Jeunes de l'APF, grâce aux liens internationaux du Conseil régional. Ainsi quelques alumni se sont réunis en mai 2016 pour former l’association "Conseil des Jeunes Valdôtains" dont le but est de promouvoir la connaissance des institutions régionales en donnant aux jeunes la possibilité d’exprimer démocratiquement leurs idées au-delà de toute partisannerie politique.