Arrivano gli incentivi all’occupazione di qualità per le Pmi

Approvata la misura dedicata agli incentivi per un’occupazione di qualità, le domande possono essere presentate dalle piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta accedendo alla piattaforma “Misure Covid-19” con le identità digitali SPID, CNS o CIE, a partire dalle 14 del 21 marzo.



“Visti i riscontri positivi che questa misura ha avuto l’anno scorso – dichiara l’assessore regionale Luigi Bertschy – abbiamo condiviso con il Consiglio politiche del lavoro di proporla in maniera strutturale nelle azioni previste dal PPL 2021/23. È un intervento strategico, del valore di 4 milioni di euro annui, che ha tra i suoi obiettivi il favorire un’occupazione di qualità diffusa, la crescita complessiva dell’occupazione e la sua sostenibilità per le imprese in quanto elementi essenziali per il rilancio dell’economia regionale e per l’accrescimento della capacità di resilienza”.



L’intervento, destinato alle Pmi come definite nel regolamento della Commissione europea, è volto ad incentivare le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° dicembre 2021. Il contributo è concesso nella misura massima di 10.000 euro per ogni nuova assunzione a tempo pieno e indeterminato di giovani (tra i 18 e i 35 anni), donne e disoccupati e di 8.000 euro in tutti gli altri casi.