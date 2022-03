Châtillon: Il Consiglio dice sì alla riduzione dell’Imu per imprese e famiglie

Ridurre l'Imu per diminuire la pressione fiscale e agevolare imprese e famiglie già provate dall'emergenza Covid: è quanto è stato deciso dal Consiglio comunale di Châtillon.



Nello specifico l'imposta sarà ridotta "dall'8 al 7,6 per mille - spiega l'assessora con delega al Bilancio Elsa Frutaz - in favore delle aree edificabili e dei fabbricati di categoria A, B, C, D e D3 nonché delle abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti di primo grado; il minor gettito è quantificabile in 70.000 euro. Una riduzione dell'1,2 per mille sarà anche applicata alle abitazioni principali e relative pertinenze e comporterà un minor gettito di 598 euro".