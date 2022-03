Torna in Valle d’Aosta la 'Settimana del Donacibo' nelle scuole

Da alcuni giorni è iniziata, in alcune scuole della Valle d'Aosta, la raccolta di cibo a lunga conservazione della 'Settimana del Donacibo' che continuerà, con tempi e modalità diverse da istituto a istituto, fino al 20 aprile: ha luogo in Valle da dieci anni come "segnale dell'arrivo della primavera, in cui assistiamo con commozione e gratitudine al rifiorire di umanità solidale e generosa" dice Emilio Roda, direttore del Banco alimentare della Valle d'Aosta che organizza l'iniziativa.



I volontari del Banco stanno girando nelle scuole aderenti, oltre 70, per consegnare gli scatoloni che serviranno per raccogliere il cibo donato da studenti e insegnanti. In parallelo sono organizzati incontri, in presenza o in videoconferenza, per raccontare l'attività del Banco alimentare e dei Banchi di solidarietà nella lotta alla povertà e allo spreco del cibo.



Il Donacibo serve a sostenere la rete del Banco, che in Valle aiuta le famiglie bisognose: sono circa 8.000 le persone sostenute, attraverso una rete che comprende la Caritas diocesana, le parrocchie, il Banco di solidarietà della parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta: "Ma non possiamo fare a meno di andare con la mente e il cuore a quanto sta succedendo in Ucraina in questi giorni" conclude Roda.