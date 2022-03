Festa del papà alla scoperta del patrimonio culturale

Il 19 marzo, in occasione della Festa del papà, i siti archeologici di Aosta, i castelli di proprietà regionale e il Forte di Bard riserveranno l'ingresso a prezzo ridotto per tutti i papà in compagnia dei figli.



I siti archeologici di Aosta aderenti all’iniziativa sono: il Teatro romano, il Criptoportico e la Chiesa paleocristiana di San Lorenzo. Visitabili a tariffa ridotta per i papà anche i castelli di: Fénis, Issogne, Verrès, Sarre, Sarriod de La Tour di Saint-Pierre, Gamba di Châtillon e Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean.



Presso il Forte di Bard, infine, saranno accessibili a tariffa ridotta sia i musei che le mostre. È ancora in vigore, inoltre, la promozione under 25 che prevede l’ingresso gratuito in tutti i siti culturali regionali per la fascia d’età 0-25.



I protagonisti di questa speciale giornata sono invitati a immortalare la loro visita postando le fotografie sui social network aggiungendo eventualmente i seguenti tag: @CultureVdA (Twitter), @castellogamba (Facebook e Instagram), @fortedibard (Facebook e Twitter), @forte_di_bard (Instagram).