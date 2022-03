Dans le cadre des Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste 2022 et programmé et à l’intérieur de la Saison Culturelle 2021/2022, l’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce propose le concert de Thomas Leleu Born to groove, jeudi 17 mars 2022, 20h30, au Théâtre Splendor d’Aoste.

Concert Artiste à la croisée des genres, le tubiste Thomas Leleu, élu « Révélation soliste instrumental de l’année » aux Victoires de la Musique 2012, explore dans « Born to Groove » une musique à son image, sans frontières! Le jazz fusion alterne avec l’improvisation, le swing, la bossa, le groove ou encore le world jazz. Il interprète avec enthousiasme les musiques classique, jazz, pop ou encore du monde. Une manière de dévoiler toute la richesse de son instrument : le tuba.

On rappelle que mercredi 16 mars, à 21h, au Théâtre Splendor, Aoste, se tiendra une Masterclass de Thomas Leleu avec les élèves d’instruments à vent, ouverte au public. L’entrée est gratuite.

Les spectateurs sont invités à lire, avant de se rendre au théâtre, le Règlement d’accès au Théâtre Splendor disponible sur le site régional www.regione.vda.it

Le Théâtre ouvrira ses portes environ 45 minutes avant le spectacle. Les spectateurs doivent se présenter munis du Super green pass et d’un document d’identité valable. Le port du masque Ffp2 est obligatoire dès l’entrée au théâtre et pendant toute la durée du spectacle.

Les billets sont en vente au guichet de la Saison Culturelle et sur le site www.ticketone.it.

Le jour du spectacle, les places éventuellement encore disponibles seront mises en vente au guichet du Théâtre à partir de 13h30.

THOMAS LELEU

BORN TO GROOVE

Thomas Leleu, tuba

Laurent Elba , piano, claviers et arrangements

Jérôme Buigues, guitare

Lamine Diagne, flûte, saxophone, N’goni, doudouk, kalimba

Sam Favreau, basse, contrebasse

Philippe Jardin, batterie

Jeudi 17 mars 2022, 20h30

Théâtre Splendor d’Aoste.

Mercredi 16 mars, 21h – Théâtre Splendor, Aoste

Masterclass de Thomas Leleu

Rencontre avec les élèves d’instruments à vent, ouverte au public.

Entrée gratuite

Billet Plein tarif : 15,00 €, billet réduit : 12,00 €.

Le spectacle est inclus dans l’abonnement Mix giallo.

Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants: 5 euros. Billets gratuits pour les enseignants. Inscriptions, par les soins de l’institution scolaire, à l’adresse saison@regione.vda.it.

Pour toute information s’adresser au point de vente au Musée Archéologique Régional de Place Roncas, 12, téléphone 0165 32778.

Courriel : saison@regione.vda.it,

Site Internet :

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>cultura/eventi_spettacoli/<wbr></wbr>saison_culturelle/default_i.<wbr></wbr>aspx

La Saison culturelle 2021/2022 est organisée sous le patronage de la Fondation « Cassa di Risparmio di Torino ».