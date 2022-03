Corsi di inglese per bambini con approccio ludico e interattivo

La scienza parla chiaro: il modo migliore e più efficace per imparare le lingue straniere è l’esperienza immersiva, basata sull’ascolto interattivo e sulla conversazione spontanea.

In sostanza, affinché il percorso di apprendimento sia veramente efficace, è fondamentale “vivere” a fondo le lingue straniere con interesse e curiosità, ricalcando in un certo senso la modalità istintiva con cui si apprende la propria lingua madre.

Qual è l’età giusta per avvicinarsi alle lingue straniere?

Prima si inizia a coltivare il seme di una seconda lingua, meglio è. 3-4 anni sembra essere l’età più indicata per iniziare ad approcciarsi alle lingue straniere. Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, i bambini in età prescolare sono dotati di una naturale predisposizione all’apprendimento linguistico, con una spontaneità, una scioltezza e una genuinità che, inevitabilmente, vengono meno con l’inizio del processo di alfabetizzazione.

Ben prima dell’inizio delle scuole elementari, pertanto, è opportuno iniziare a esporre i bambini alle lingue in modo stimolante. Tra i corsi multimediali di inglese per bambini disponibili online spicca Novakid, tra i maggiori player del settore. Vediamo di che cosa si tratta.

Che cos’è Novakid?

Frutto della collaborazione tra specialisti esperti di apprendimento delle lingue straniere e un team di professionisti specializzati nello studio delle abilità cognitive dei bambini, Novakid è un’innovativa piattaforma di e-learning con corsi di inglese per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni con approccio ludico, giocoso, rilassato e flessibile, corredato da un ampio ventaglio di strumenti didattici interattivi.

Basato sul Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue (CEFR), il metodo proposto da Novakid si basa sostanzialmente sul concetto di play-learning, in cui si fondono divertimento, apprendimento, coinvolgimento e semplicità di fruizione delle lezioni, con una serie di attività che i bambini possono seguire comodamente online da PC, laptop e tablet.

Le lezioni individuali sono tenute da insegnanti rigorosamente madrelingua, certificati, esperti, competenti e debitamente formati su come insegnare l’inglese a bambini di altre nazionalità.

Come funziona nello specifico un corso di inglese per bambini Novakid

Consentire ai bambini di imparare l’inglese divertendosi e senza stress è l’assunto su cui si fonda l’iniziativa che ha portato alla creazione dell’innovativa piattaforma Novakid.

Per l’erogazione dei servizi didattici, Novakid ha scelto la soluzione migliore, meno stressante e più efficace e vantaggiosa per tutti. Le lezioni di inglese per bambini, come accennato, possono essere seguite comodamente da remoto, eliminando, di fatto, ogni vincolo e seccatura imposti dalla compresenza fisica in aula di insegnanti e allievi con orari fissi e calendari prestabiliti.

Della durata di 25 minuti, le lezioni one-to-one con gli insegnanti madrelingua possono essere prenotate di volta in volta nel giorno e orario più comodo, e i piccoli possono seguirle senza stress nel comfort della propria abitazione, azzerando la necessità di spostamenti, tragitti in auto o con i mezzi pubblici, e via dicendo. Questo si traduce, per i genitori o chi ne fa le veci, in un notevole risparmio in termini di tempo e denaro.

I corsi di inglese per bambini sono strutturati con la massima attenzione e basati su contenuti di qualità, costantemente aggiornati, perfezionati e adattati di volta in volta all’età e alle esigenze di ogni singolo alunno.

Gli insegnanti madrelingua che collaborano con l’innovativo portale Novakid provengono letteralmente da ogni parte del mondo, dall’Irlanda al Sudafrica. Anche questa scelta non è casuale, ma pensata affinché i bambini inizino fin da subito a familiarizzare con espressioni linguistiche e accenti diversi.

Vuoi saperne di più? Visita il sito ufficiale Novakid.it, dove puoi vedere una demo e richiedere una lezione di prova gratuita e senza impegno.