GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO



L’Esecutivo ha approvato la partecipazione della Regione alla “Start Cup Piemonte Valle d’Aosta” 2022. L’iniziativa, per la quale sono previsti 18.300 euro di spesa, è finalizzata alla nascita di startup innovative presso gli incubatori di impresa.



AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE



È stato concesso un contributo di 12 mila euro all’associazione “Jardin Historique du Col du Petit-Saint-Bernard-La Chanousia” di La Thuile a sostegno delle attività e per la gestione del giardino botanico.



FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO



Il Governo ha approvato la realizzazione del piano di interventi per la manutenzione ordinaria nel settore delle opere di pubblica utilità per l’anno 2022. Per la realizzazione del piano è prevista l’assunzione fino a 35 lavoratori, inclusi nella graduatoria unica degli operai edili stagionali, per un totale di 140 giornate lavorative. Allo scopo sono stati stanziati 868 mila euro.



ISTRUZIONE, UNIVERISTÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE



In occasione della 1022a Fiera di Sant’Orso saranno sospese le attività didattiche ed educative sabato 2 aprile 2022.



Approvato un protocollo di intesa tra Regione e Goethe Institut di Torino per la realizzazione di interventi finalizzati a promuovere la lingua e la cultura tedesca presso le istituzioni scolastiche della Valle d’Aosta nell’ambito della costruzione di una comune identità europea.



SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI



Sono state approvate le linee guida per l’organizzazione e il funzionamento del corso triennale di formazione specifica in medicina generale dell’azienda USL della Valle d’Aosta.



È stato recepito l’accordo del 4 agosto 2021 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente le “linee di indirizzo per l’ individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione”. La Giunta dà mandato all’USL di predisporre il “piano locale per l’assistenza riabilitativa”.



È stata approvare la bozza di Protocollo di intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Aosta e l’Azienda Regionale per l’edilizia Residenziale (ARER) per il sostegno e la qualificazione del tessuto sociale, con particolare riferimento al Quartiere Cogne di Aosta ed il progetto di portierato sociale.