Cani e gatti in cerca di affetto

Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39, località Prabernasca, Rivalta (To).

Tra i molti ospiti del canile\gattile segnaliamo con affetto: il favoloso Dexter, fiero, sano e indipendente, meticcio corso, classe 2014, in struttura dal 2017. E' attento custode dei suoi spazi. Cerchiamo per lui una buona adozione a distanza e gli adottanti potranno venirlo a trovare: chiedete di lui a Paolo, cell. 389 9073577.

Il meraviglioso Aron, incrocio beagle, classe 2011. E' sempre vissuto in appartamento ed è stato molto amato. In struttura dal 2015. Abituato a coccole e attenzioni, non gradisce nuove regole. Parlate di lui con Paolo, cell. 389 9073577.