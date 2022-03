Quasi cinque milioni di risarcimento decisi dal tribunale di Aosta per i finanziamenti al Casino di Saint-Vincent

L'assicurazione dovrà pagare versando alla Regione Valle d'Aosta quasi cinque milioni di euro: è il risarcimento dovuto per il danno erariale riconosciuto dalla sentenza d'appello della Corte dei conti per i finanziamenti alla Casino de la Vallée spa di Saint-Vincent.



L'ha deciso il giudice del tribunale di Aosta Maurizio D'Abrusco con un'ordinanza cautelare sul ricorso urgente presentato dall'ex presidente regionale Augusto Rollandin (oggi consigliere regionale di opposizione di Pour l'Autonomie) e dall'ex assessore alle Finanze Ego Perron.



Rollandin e Perron erano stati condannati a risarcire 2,4 milioni di euro a testa alla Regione per il danno erariale patito da un finanziamento concesso dalla Regione quando il casinò era già in una situazione d'irreversibile crisi. L'assicurazione, l'Aig Europe, s'era rifiutata di pagare; ora dovrà versare anche 28.000 euro d'interessi per ognuno dei due debitori ma potrà presentare ricorso in appello.