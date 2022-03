Incidente stradale sulla strada tra Nus e Champagne, nessun ferito

Incidente stradale sulla strada tra Nus e Champagne, coinvolta un’autobotte che trasportava gpl che è finita contro il muro che delimita la carreggiata finendo ai lati di quest’ultima, nessuno è rimasto ferito.



Vigili del fuoco e carabinieri sono sul posto, il veicolo sarà messo in sicurezza prima d’essere portato via, rimarrà chiuso il tratto di strada quanto necessario per consentire l'intervento e per verificare se ci sono state perdite di gpl.