Autonomisti sotto tiro dell'Adu per le trasmissioni FRancofone

L'Union e i suoi satelliti (PD, Padovani e Bertin compresi) hanno colto l'occasione del passaggio al digitale terrestre per compiere una scelta miope e sbagliata, sostituendo F2 con France 24 e facendo sparire la televisione svizzera.

Come spesso accade, non sono stati trasparenti. L'assessore all'Innovazione, Carlo Marzi, qualche giorno fa dichiarava che la Regione sta lavorando per riavviare la trasmissione, mentre il Presidente Lavevaz dichiarava che “ce passage à la télévision numérique terrestre a représenté une opportunité pour améliorer davantage la diffusion sur le territoire régional de ces transmissions”.

La Regione, anziché migliorare l'offerta di trasmissioni televisive francofone, l'ha diminuita, tradendo lo Statuto di autonomia e l'obiettivo di salvaguardia e valorizzazione della lingua francese, dato che il nuovo canale – all news e gratuito – non garantisce la ricchezza, quantitativa e qualitativa, del palinsesto di France 2.

Cosa ne pensano di questo attacco all'autonomia Caveri, campione della francofonia, che di sicuro conosce perfettamente questo dossier e Jean Pierre Guichardaz, che, ricordiamo, è assessore alla cultura?

Gli accordi del 1975, tra Stato, Regione e RAI, non a caso facevano riferimento alla ritrasmissione dei programmi di organismi esteri confinanti.

Il dubbio è che la maggioranza regionale abbia voluto tagliare le Tv francofone per non rimborsare la RAI che si occupa della ritrasmissione del segnale. Si buttano via milioni di euro in opere inutili e dannose – come Cime Bianche – e poi non si trovano i soldi per un diritto tutelato dalla Costituzione e dallo Statuto? Il francese è sacro solo quando si propone di toglierlo come requisito per l'assunzione dei medici? L'ipocrisia autonomista è vergognosa.

ADU VdA sostiene quindi la petizione on line per il ripristino dei canali francofoni, chiedendo di comprendere anche la Tv svizzera. Abbiamo, inoltre, collaborato con Erika Guichardaz del PCP per la presentazione di un'interrogazione consiliare su questo tema.

Pour l'UV et ses sodales, l'autonomie et la langue française restent des instruments de contrôle des citoyens, au lieu qu'un pont vers le bien être de notre communauté (ADU)

Nei giorni scorsi è stata avviata una petizione per il potenziamento delle trasmissione francofone in VdA che in poche ore ha raggiunto 800 firme.