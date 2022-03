Incontro a Chamois “Centrali idroelettriche e lago Lod”: tre ore di dibattito e un appello unanime “Il lago non si tocca”

L’incontro pubblico del 12 marzo “Centrali elettriche e lago di Lod”, ha ribadito l’importanza di salvaguardare il lago e ha illustrato i rischi e gli effetti che il progetto di costruzione di due centrali idroelettriche comporterebbe sul lago di Lod e sull’ambiente circostante.

Tre ore di dibattito intenso, la sala polivalente del Comune affollata, interventi e relazioni di abitanti di Chamois, ingegneri, professori universitari, esponenti di associazioni ambientaliste, contributi di biologi, agronomi, testimonianze di chi sulle rive del lago vive e lavora.

Un confronto acceso che ha evidenziato tutte le criticità del progetto di due centraline idroelettriche che utilizzerebbero il bacino del lago come “vasca di accumulo”, e che si è concluso con con un unico, forte appello unanime “Il lago non si tocca”.

All’incontro, promosso dal Comitato per la salvaguardia del lago di Lod e dell’Ambiente di Chamois erano stati invitati il Sindaco di Chamois e i consiglieri comunali, ma non si sono presentati.

“Il lago deve rimanere così com’è”, ha confermato il presidente del Comitato, ing. Vittorio Vicentini, presentando i rischi e le criticità che un pompaggio due volte al giorno fino a 22.000 metri cubi d’acqua comporterebbe sull’equilibrio e sull’ecosistema di un lago dal volume complessivo di 30.000 metri cubi.

“Tanto per avere un termine di paragone, i 22.000 metri cubi corrispondo come volume, a circa 100 appartamenti di 80 metri quadrati, con i soffitti alti 2,80 metri”, ha spiegato Vicentini.

Il Comitato ha inoltre sottolineato le lacune e le criticità di un progetto del 2005 con Valutazione di Impatto Ambientale presentate del 2007 più volte prorogata. Un progetto che, con le leggi in vigore oggi (2022), non verrebbe approvato e che rischia di alterare pesantemente l’equilibrio ambientale non solo del lago, ma anche di ampie zone circostanti e con effetti problematici sulla pastorizia e su altri comuni confinanti, come ha osservato il sindaco di La Magdeleine, Mauro Duroux.

Durante l’incontro sono state presentate le relazioni di:

Attilio Ducly , ex sindaco e memoria storica di Chamois, “Chamois e le sue acque”. Ducly ha ricordato e ripercorso i flussi dell’acqua, i torrenti, i laghetti che costellavano il territorio e ha manifestato la preoccupazione di un progetto che va a intaccare il lago.

Rosetta Bertolin , del direttivo di Legambiente Valle D’Aosta, “Utilizzo delle acque a uso idroelettrico in Valle D’Aosta”, ha evidenziato che non esistono studi su come diventerà il lago quando sarà utilizzato come vasca di carico delle centraline, perché l’ormai datato provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale non aveva previsto l’opzione che potesse essere utilizzato a servizio dell’impianto.

Vittorio Vicentini con “Illustrazione del progetto idroelettrico a Chamois” ha spiegato esaurientemente i lavori e i meccanismi di pompaggio delle acque, che possono arrivare a 22.000 metri cubi due volte al giorno su un lago di circa 30.000 metri cubi di volume e che necessitano lavori di scavo, tubazioni, interramenti e opere edili di forte impatto e della durata di anni.

Chiara Minelli, consigliera regionale Valle D’Aosta, ha dettagliato la sua interrogazione in consiglio regionale sul progetto delle centrali idroelettriche a Chamois, specificando che si è trattato di un iter confuso, di una Valutazione di Impatto Ambientale più volte prorogata anche in seguito all’emergenza Covid e della necessità di una rivalutazione in nome di una sensibilità e coscienza sociale in tema ambientale diverse e profondamente cambiate “Sono cambiate le leggi, è cambiato il mondo”, rispetto all’epoca di presentazione del progetto, nel lontano 2005.

Antonio Beck Peccoz, ha testimoniato la sua battaglia in difesa dell’alta valle del Lys e il suo impegno con “La vicenda del Courtlys” osservando amaramente che si tratta di una lotta impari, come Davide contro Golia.

Ci sono poi stati interventi e contributi di:

Vanda Bonardo , presidente della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi Italia (CIPRA), ha fermamente difeso la necessità di tutelare il delicato ecosistema del lago, scrigno di biodiversità, accusando il progetto delle centrali idroelettriche “Il lago non è una vasca da bagno da poter svuotare e riempire”.

Gilberto Forneris , ittiologo e co-autore del “Disegno della carta ittica della Valle d’Aosta”, ha espresso preoccupazione per un intervento che porterebbe a ridurre a metà la superficie del lago.

Luca Maria Battaglini , professore presso il Dipartimento di scienze agrarie, forestali, alimentari dell’Università di Torino, ha affrontato il tema del paesaggio zootecnico e il rischio dell’impoverimento del lago anche da un punto di vista socio culturale.

Ronni Bessi , erpetologo ed educatore ambientale, ha ricordato l’alto valore simbolico delle zone umide, considerate ambienti sacri in epoche primordiali e la necessità di rivalutarle e gestirle, come sta succedendo con i progetti di “Aule verdi” diffuse in Valle D’Aosta e nella vicina Valtournenche.

Nel vivace dibattito che si è svolto dopo le relazioni, hanno perso parola cittadini di Chamois, residenti e proprietari di seconde case, frequentatori e turisti che hanno evidenziato dubbi e perplessità sul progetto.

Contrarietà per un intervento che prevede un forte impatto, anche per il traffico di mezzi pesanti, ruspe e escavatori, con conseguente inquinamento ambientale e acustico; allarme per lo scarso rispetto verso un ecosistema fragile e ricco di specie protette; scottanti domande sui costi economici e ambientali e sulle responsabilità in caso di danni o errori; perplessità sull’opportunità di cedere una concessione di utilizzo dell’acqua (bene pubblico) a un soggetto privato, fino a interrogarsi sulla verifica di garanzie dell’impresa a cui è stata data la concessione.

Da più di parti, inoltre, si è manifestata perplessità sulla mancata presenza del Sindaco e degli esponenti comunali, che erano stati ripetutamente invitati all’incontro.

In chiusura dell’incontro, le parole del presidente del Comitato, ing. Vittorio Vicentini, lasciano capire che il confronto è ancora aperto: “Vigileremo costantemente e agiremo con tutti gli strumenti che la legge ci permette per evitare che il lago di Lod venga trasformato in una vasca di accumulo di centrali idroelettriche”.