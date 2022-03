Da domani la Valle d’Aosta passa in area bianca

"È un traguardo simbolico, che tagliamo insieme come comunità valdostana. Speriamo che sia l'ultimo di questo genere”. Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, commenta il riotrno della Valle in zona bianca. La decisione è stata presa sulla base dei dati relativi alla diffusione Covid pubblicati nel Report settimanale delle Regioni a cura della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020).

“Manteniamo ancora le cautele necessarie - aggiunge Lavevaz sottolineando che - andiamo verso il recupero di una normalità che dobbiamo costruire insieme, come insieme abbiamo risposto alla pandemia. Non dobbiamo essere abituati all'emergenza: ora occorre, con attenzione ma con fiducia, recuperare una quotidianità più serena, coscienti di quanto ci sia costato e di quanti sforzi sono stati fatti per arrivare fin qui".

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D'Aosta. Sono le 8 Regioni che passano in area bianca, a seguito di un’ordinanza prodotta dal ministero della Salute. La decisione è arrivata alla luce dei più recenti dati giunti dalla Cabina di Regia. Il passaggio di colore, dalla zona gialla a quella bianca, scatterà a partire da lunedì 14 marzo. La scorsa settimana, invece, erano passate in area bianca Abruzzo, Piemonte e la Provincia autonoma di Trento.