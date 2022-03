Una serie di video per scoprire i progetti realizzati con i Fondi europei

Avviata la pubblicazione di una serie di video che illustrano i progetti realizzati in Valle d’Aosta grazie al contributo dei Fondi europei nel periodo di programmazione 2014/20: le risorse messe a disposizione dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione sono state superiori ai 312 milioni di euro e hanno consentito di avviare oltre dodicimila progetti agendo su numerosi ambiti d'intervento.



I video, della durata di circa tre minuti ciascuno, mirano a raccontare alcuni fra questi progetti, con l’intento di far scoprire le loro ricadute concrete nell’attività di imprese ed enti pubblici e privati e più in generale nella vita dei cittadini.



I video saranno resi progressivamente disponibili:



• nello spazio dedicato alle “Storie di progetto” sul canale ‘Europa’ del sito internet della Regione (https://new.regione.vda.it/europa/progetti/storie-di-progetti);



• sul Canale YouTube della Regione (https://youtube.com/regvda);



• sulla Pagine Facebook di Europe Direct Vallée d’Aoste (https://facebook.com/europedirectvda).



I primi due video, già online, riguardano rispettivamente il progetto SKIALP@GSB, realizzato tra le valli del Gran San Bernardo e del Vallese, nell’ambito del Programma Interreg Italia-Svizzera, per promuovere lo sci alpinismo e i progetti VdA Broadbusiness e Data Center che, grazie alle risorse del Programma FESR, hanno permesso la posa della fibra ottica sull’intero territorio regionale e l’erogazione di servizi digitali da parte della pubblica amministrazione.



A seguire sarà diffuso il video sul progetto RestHAlp che, utilizzando le risorse del Programma Italia-Francia (Alcotra), mira al ripristino ecologico di habitat naturali, anche nell’ottica di limitare la diffusione di specie invasive.



Il canale ‘Europa’, attivo dall’autunno 2019, raccoglie le informazioni sui Programmi europei, sui bandi aperti e sulle modalità per rispondere agli stessi, così come sulle iniziative di rilievo europeo che interessano la Valle d’Aosta.



“È nella logica europea, che trovo giustissima, comunicare alla comunità quanto viene realizzato con i fondi comunitari, – sottolinea l’assessore regionale Luciano Caveri – grazie alle risorse europee negli ultimi 40 anni sono stati realizzati moltissimi interventi e questo conferma quanto l’integrazione europea sia importante e si materializzi in progetti concreti”.