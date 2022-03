ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA TRANSFIGURATION DE JÉSUS

Ce second dimanche de carême nous présente la transfiguration du Seigneur sur le mont Tabor. Dans cet événement, Jésus n'est pas entouré par la foule. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduit sur la montagne où il leur révèle sa gloire. Pourquoi le choix d'une minorité pour être témoin de la transfiguration? Quel est le message pour nous de cet événement?

1. LA TRANSFIGURATION DANS LE CONTEXTE DE CRISE DE LA FOI.

Le contexte de la transfiguration de Jésus est en étroite relation avec la crise de la foi de ses disciples, liée à la double interrogation sur l'identité du Fils de l'homme. C'est à Césarée de Philippe que Jésus révèle sa mort imminente, après la profession de foi de Pierre (Mt16).

Jésus dit:"Le Fils de l'homme doit souffrir tant, être rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, sera tué, mais après trois jours, il va ressusciter". Dans cette complexité d'éléments bizares, étranges, les apôtres avaient une idée totalement opposée à cette destinée tragique du Christ.

Humainement parlant, la résistence de Pierre est normale. L'authentique position de l'homme en face de la mort est la peur, la résistence, la contestation et la protestation. Pierre dit à Jésus qui annonce sa mort:" Cela ne t'arrivera jamais". Sa réaction était l'expression de son amitié sincère. Mais il ne savait pas qu'il s'opposait à ce moment-là au dessein de Dieu.

Les apôtres étaient encore aveugles face à ces révélations. C'est dans ce contexte que Jésus choisit trois apôtres pour être témoins de sa transfiguration.



2. LA TRANSFIGURATION SE FAIT DANS LE SECRET.

Jésus a vécu notre vie jusqu'au bout. Il a partagé notre condition humaine sauf le péché selon la lettre aux Hébreux (He4,15). Il a eu faim et soif comme nous. Il a enduré la fatigue du jour. Cependant, derrière sa vie normale, il y a quelque chose qui dépasse notre condition humaine.

La transfiguration est un événement innouï qui révèle que Jésus n'est pas un Messie temporel, politique, mais qu'il est Dieu avec nous.

Dans cette événement indescriptible, se passent quatre moments à savoir: la splendeur du visage et du vêtement de Jésus, la présence de Moïse et Élie, la nuée qui enveloppe les apôtres et la voix du Père. Jésus réalise l'unité de la loi représentée par Moïse et de la prophétie dont Élie est le champion.

Moïse s'entretenait face à face avec Dieu comme des amis sur le mont Sinaï (Ex33,11), Élie rencontre Dieu doux et humble au mont Horeb (1R19,4-9) et Jésus révèle sa gloire sur le mont Tabor. Moïse et Elie parlent de la mort de Jésus qui doit s'accomplir à Jérusalem (Lc9,30-31). Pierre entre en extase et ne peut pas se taire. Il veut rester au sommet de la montagne. Il dit:"Maître, il bon de rester ici". Il veut ériger trois tentes pour Jésus, Moise et Élie. Sa joie est tellement grande qu'il oublie de faire la sienne.

Il veut être le berger de son Berger. Pierre ne cesse pas de se tromper, mais de bonne foi. Ce n'est pas l'homme qui construit la maison de Dieu, mais c'est Dieu qui construit la maison de l'homme.

C'est à ce moment de la volonté de stabilité là où tout va bien, que la voix du Père se fait entendre dans la nuée. "Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute ma complaisance. Écoutez-le".

3. IL EST NÉCESSAIRE DE NE PAS S'ARRÊTER SUR LA MONTAGNE.

Pierre veut rester là où tout va bien. Le temps d'habiter à jamais sur la montagne du Seigneur arrivera quand "le Seigneur transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux" (deuxième lecture). Pour le moment, "il est nécessaire de ne pas s'arrêter", selon Maurice Blondel. La transfiguration oriente le sens de la vie qui unit l'élévation (montagne) et la descente (monde de la vie). L'homme est fait pour monter (contemplation) et pour descendre (action et contradiction).

Le centre de la vie de l'homme doit monter pour contempler la beauté du Seigneur dans sa montagne sainte en vue de descendre dans la plaine pour mieux orienter son existence. Sans la monté, la vie devient iréélle, ennuyeuse, chaotique malgré les apparences de bonheur. Saint Paul écrit:"Leur dieu c'est leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte; ils ne pensent qu'aux choses de la terre".

Ceux qui divinisent le pouvoir politique, qui adorent Pécunia (divinité de l'argent), Venere (divinité des plaisirs vénériens), le père Libero et la mère Libera (divinité de la fécondation), Minerve (divinité de la raison), et la béatitude de l'estomac, oublient que "nous avons notre citoyenneté dans les cieux".

Qu'est-ce que Pierre a vu lors de l'événement mystérieux sur la montagne? Il a vu une lumière qui n'est pas celle habituelle. Il a vu une nuée qui n'est pas celle de la configuration métérologique. Il a vu la lumière pneumatique, la sainteté qui enveloppe (shekkinah), la réalité céleste qui se donne tout en restant inaccessible.

Jésus révèle son être pour dissiper le doute de Pierre et compagnie.

L'arrière fond de la transfiguration est la glorieuse résurrection. La transfiguration du Seigneur est le fondement de notre espérance.

4. PRIÈRE POUR NOTRE CONVERSION.

Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Conduits-nous sur ta montagne sainte pour contempler ta splendeur.

Père très Bon, remplis nous de ton Esprit d'amour pour devenir des disciples fidèles et infatigables de ton Fils, dans notre monde qui perd de plus en plus l'étoile polaire de son orientation.

Que la beauté du monde soit le signe de ta souveraine Beauté que nous contemplerons un jour, après notre pèlerinage terrestre, quand nos corps seront transfigurés à l'image du corps du Christ. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le monde

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.