Alla Cittadella dei giovani lo spettacolo ‘Prima le donne’ di Enrico Galiano e Pablo Perissinotto

Il Centro donne contro la violenza di Aosta e la libreria BrivioDue propongono una serata speciale di beneficienza alla Cittadella dei giovani il 25 marzo alle 20.30: si tratta di 'Prima le donne di e con Enrico Galiano e Pablo Perissinotto.



"Ma chi sono queste strane “creature” chiamate donne?": un cantautore e uno scrittore, insieme su un palco, per provare a raccontare, dal punto di vista degli uomini, chi sono le Donne. Perissinotto e Galiano, attraverso canzoni che parlano d'amore, storie di grandi donne, versi dei grandi poeti, risate, racconti di vita quotidiana e musiche che tolgono il fiato, provano a portarci in un viaggio dentro il mondo strano e affascinante, incomprensibile ed emozionate, chiamato Donna.



Con le canzoni di Perissinotto e dei grandi autori della musica italiana, i testi di Galiano e le sue 'cover' delle poesie di Shakespeare, Guinizzelli, Dante e molti altri per una serata speciale in cui due uomini che amano le donne provano a dire a bassa voce chi sono le donne.



Per l'ingresso (ad offerta minima 10 euro che verranno interamente devoluti al Centro donne) è necessario prenotarsi via mail a mondabriviodue@gmail.com o via whattsapp al 3466286717.