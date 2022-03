Rendez-Nous #France2 - Rivogliamo France2

Rendez-nous France2. C’est un droit des Valdôtains, en tant qu'habitants d'une région bilingue, de pouvoir accéder au plus grand nombre d'instruments culturels et notamment audiovisuels francophones.

Pour pratiquer librement ce droit nous demandons que l'offre des chaînes de télévision francophones soit élargie par le rétablissement de la liaison avec France 2 et l'insertion des chaînes françaises France 1 et France 3.

Plus d'infos = plus de démocratie!È necessario per una Regione Autonoma bilingue e francofona come la Valle D’Aosta mettere a disposizione dei cittadini, strumenti culturali e anche audiovisivi per praticare ed esercitare liberamente questo diritto.

Chiediamo che l’offerta dei canali televisivi francofoni sia ampliata con il ripristino del canale Fr2 e l’inserimento del primo canale francese TF1 e del canale regionale Fr 3.

E' il testo della petizione l'iniziativa è stata lanciata da Giovanni Barocco (nella foto), ex sindaco di Quart ed ex consigliere regionale, ora consigliere nazionale dell'Uncem, l'Unione nazionale dei Comuni e degli enti montani. La raccolta firme, già attiva sulla piattaforma change.org, al link https://chng.it/2S6kHMHF, si è formalizzata dopo che la Regione Valle d'Aosta, nei giorni scorsi, ha reso operativo l'accordo con il gruppo France Médias Monde per la diffusione del canale televisivo France 24 al posto dell'abituale France 2.



L'iniziativa proposta da Barocco chiede che "l'offerta di canali televisivi francofoni sia ampliata ristabilendo il collegamento con France 2 e inserendo i canali francesi France 1 e France 3", si legge nel testo che accompagna la petizione. "più informazione significa più democrazia". Per i firmatari infatti, "più informazione significa più democrazia" ed "è un diritto dei valdostani, in quanto abitanti di una regione bilingue, avere accesso al maggior numero di strumenti culturali e in particolare agli strumenti audiovisivi francofoni".

