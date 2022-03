Visita al Castello di Issogne organizzata dalla biblioteca di Saint-Christophe

La biblioteca di Saint-Christophe organizza per il 20 marzo l'esclusiva visita al Castello di Issogne e agli appartamenti di Avondo.



Il castello di Issogne nasconde ancora molti misteri e per scoprire alcuni di questi ultimi ci faremo accompagnare a braccetto da una guida d’eccezione. Non solo il cortile e le sale degli Challand, ma anche nelle stanze di Vittorio Avondo, visionario pittore che diede nuova vita al maniero della fontana del melograno e dell’affresco sulla 'Fontina', simboli del potere della famiglia più famosa nella storia della Valle D’Aosta.



Alle 14 il primo gruppo e alle 15.30 il secondo, prenotazioni entro il 16 marzo, precedenza ai residenti che si prenotano entro il 14 marzo; all’indirizzo biblioteca@comune.saint-christophe.ao.it – Informazioni al numero 3398466410.