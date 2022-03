Dans le cadre des Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste 2022 et programmé et à l’intérieur de la Saison Culturelle 2021/2022, l’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce propose la conférence Partager la langue, la montagne et les idées, témoignages d’outre-Alpes: livres et auteurs de l’Espace Mont-Blanc, vendredi 18 mars à 2022, 18h00, Salle Maria Ida Viglino du Palais régional, Aoste.

Hervé Gaymard, Président de la Savoie, François Garde écrivain, créateur du Salon International du livre de montagne de Passy et Fabrice Gabriel, directeur de la FACIM (Fondation pour l’action culturelle internationale en Montagne), se confronteront- sur différents thèmes : l’importance des livres pour la compréhension du monde, la mobilité de la langue, la nécessité des échanges transfrontaliers pour la valorisation de la culture alpine.

A la soirée, organisée en collaboration avec la Ville de Passy et l'Association Montagne en Page qui organise le salon international du livre de montagne de Passy, participeront Madame Chatrian, adjointe au maire de Passy, et Monsieur Michel Moriceau, directeur du salon.

La rencontre sera presentée par l'UPF section Vallée d'Aoste.

François Garde naît au Cannet, sur la Côte d’Azur, en 1959 et après s’être diplômé à l’ENA, la célèbre École Nationale d’Administration, entreprend une carrière de magistrat administratif dans les territoires d’outremer, en Martinique et en Nouvelle-Calédonie. De retour en France, il devient vice-président du tribunal administratif de Grenoble.

Fin lettré, passionné d’excursionnisme et créateur, entre autres, du Salon international du livre de montagne de Passy, Garde remporte en 2012 le Prix Goncourt du premier roman avec « Ce qu’il advint du sauvage blanc » (édité par Gallimard), qui a été traduit en italien et publié par Corbaccio sous le titre Il ritorno del naufrago.

Au fil de ce livre et des autres, sa curiosité et son don pour la description entraînent le lecteur à la découverte de l’immense richesse de la nature et des paysages.

En 2021, Corbaccio publie Il resto non conta, traduction en italien de son roman « Roi par effraction » qui a pour cadre les bouleversements de l’Europe de 1815, et pour protagoniste Joachim Murat, ce fils d’aubergiste qui devint roi de Naples et beau-frère de Napoléon. C’est lui qui, au fil d’une série de flash-backs, raconte depuis la cellule où il est prisonnier, comment il a accédé au pouvoir et sa vie aventureuse en cette période décisive pour l’histoire de l’Italie.

Son dernier ouvrage est « Lénine à Chamonix et autres nouvelles » (Guérin-Paulsen, 2020).

Hervé Gaymard, né en 1960 à Bourg-Saint-Maurice, est un homme politique et un homme de lettres. Aujourd’hui président du Conseil départemental de la Savoie, ancien ministre de l’Agriculture et de l’Économie de la République française, défenseur de l’identité alpine et des différences culturelles et humaines, il est passionné de littérature et inconditionnel du pouvoir de la lecture en tant qu’élément permettant de mieux comprendre le monde.

Auteur d’ouvrages qui ont remporté de nombreux prix, en 2009, il s’adjuge une mention au Prix ITAS del Libro di Montagna de Trente, pour Memoria d'autunno. Al Piccolo San Bernardo con Rigoni Stern (Éditrice Liaison, Courmayeur) ; en 2015, il remporte le Prix du Nouveau Cercle de l’Union Interalliée ; en 2016, le Prix Montyon de l’Académie Française ; et en 2017, le Prix Louis-Marin de l’Académie des sciences morales et politiques.

Lecteur « sans frontières », il défend les territoires alpins dans leur diversité culturelle et humaine avec un esprit de service et la plus grande tolérance.

L’un de ses ouvrages, « Bonheurs et grandeur » vient d’être réédité par Tempus, tandis que son dernier livre est « Un homme en guerres. Voyage avec Bernard B. Fall » (Éditions des Équateurs, 2019)

Fabrice Gabriel, journaliste, est depuis 2020 le directeur de la FACIM, la Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne. Il travaille pour mettre en valeur la culture de la Savoie et vit en étroit contact avec les auteurs, ainsi que les livres. Il organise et coordonne des initiatives visant à valoriser la culture qui créent une synergie entre la littérature et les arts de la performance dans l’intention d’insuffler une nouvelle vie à la promotion de l’identité alpine.

Après sa rencontre avec le peintre Jean-Marc Rochette, il tire un livre intitulé « Manifeste pour peindre le bleu du ciel » (Éditions Paulsen) de son dialogue avec l’illustrateur et auteur de bande dessinée.

