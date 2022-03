Nel 2040 VdA carbon free

L'assessore regionale all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate ha preso parte al dibattito in commissione ENVE (Risorse naturali) convocata a Bruxelles giovedì 10 e venerdì 11 marzo sull’adozione del Parere “Modifica della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili per realizzare i nuovi obiettivi climatici per il 2030”.

“La Regione Valle d’Aosta conferma l’ambizioso obiettivo di trasformarsi in regione Carbon free entro il 2040 – ha detto Caveri, componente valdostano del Comitato -. Quali importanti produttori ed esportatori di energia idroelettrica, una fonte di energia essenziale per la produzione di idrogeno verde, riteniamo strategico intercettare e investire i fondi necessari alla sua sperimentazione. Al fine di consentire il giusto ammodernamento ed efficientamento dei nostri impianti occorre, inoltre, evitare che le gare per le concessioni sulle centrali idroelettriche diventino l’occasione per mire predatorie da parte di colossi esterni, certamente dannose nei confronti delle comunità territoriali in cui sorgono. È infine fondamentale cominciare a porre già da adesso le condizioni per un ampliamento delle comunità energetiche”.

I lavori della commissione ENVE del Comitato europeo delle Regioni si sono tenuti in forma ibrida, coniugando entrambe le modalità in presenza e online.