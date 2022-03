Aosta: M'Illumino di meno 2022

Promossa da 18 anni dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”, in onda su Radio2 Rai attraverso la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, in calendario domani, venerdì 11 marzo, il tema del 2022 è “Spegnere, Pedalare, Rinverdire, Migliorare!”

Il silenzio energetico simbolico, quel semplice gesto di spegnimento della luce che decine di migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi hanno messo in pratica in questi 18 anni di campagna, è stato accompagnato negli ultimi anni da altre azioni che contribuiscono a una radicale transizione energetica. Tra queste, nell’edizione “della maturità”, la campagna mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente.

L’invito per questa edizione della campagna, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare. Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili. Oggi più che mai rompere la dipendenza dal gas e investire sulle rinnovabili è un gesto di pace.

Quest’anno l’adesione all’iniziativa da parte dell’Amministrazione comunale, avvenuta attraverso una deliberazione della Giunta approvata oggi, sarà particolarmente significativa: oltre al tradizionale spegnimento dell’impianto di illuminazione esterna delle facciate del Palazzo Municipale, del porticato presente lungo via Xavier de Maistre e di piazza Chanoux l'111 marzo dalle ore 18 alle ore 20, e all’adozione del decalogo predisposto dalla trasmissione “Caterpillar” per la campagna informativa come atto d’indirizzo per le prossime deliberazioni in materia di sensibilizzazione individuale e collettiva con riguardo ai temi dell’ambiente, saranno poste in essere ulteriori misure.

Tra queste l’adesione all’iniziativa “Green Food Week, il cibo amico del pianeta”, promossa dall’Osservatorio sulle mense scolastiche FoodInsider fino all’11 marzo, durante la quale l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Aosta, di concerto con la ditta che gestisce la ristorazione scolastica e l’Azienda USL della Valle d’Aosta, sta proponendo un menù a basso impatto ambientale.

Inoltre, l’Amministrazione comunale si è impegnata a mettere a dimora 15 alberi in corso Lancieri d’Aosta nella prossima stagione primaverile e a installare erogatori per l’acqua dell’acquedotto naturale e frizzante, eliminando le bottiglie in plastica, dai distributori di bevande presenti nel Municipio, sulla scia di quanto realizzato con le Case dell’acqua cittadine che, a titolo di esempio, nel solo mese di gennaio 2022 hanno consentito un risparmio di quasi 18 mila bottiglie di plastica.

Infine, è stato deciso di adottare il vademecum “Valvole termostatiche. Consigli per l’utilizzo” predisposto dall’Area T3 del Comune che fornisce utili informazioni per contenere il dispendio energetico del riscaldamento domestico.

La “Giornata del Risparmio Energetico degli stili di vita sostenibili” è stata indetta per la prima volta da “Caterpillar” il 16 febbraio 2005, giorno dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, venendo, da allora, riproposta ogni anno con successo sempre crescente, con l'obiettivo di coinvolgere privati e istituzioni in uno spegnimento simbolico di tutto quello che è possibile spegnere per far calare i consumi energetici, a cominciare dai monumenti e piazze nelle principali città italiane ed europee, e attirare l'attenzione sui temi del risparmio delle fonti di energia.

Il riconoscimento istituzionale alla campagna è cresciuto di anno in anno: alla campagna sono stati conferiti la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Patrocinio del Senato della Repubblica, il Patrocinio della Camera dei Deputati, il Patrocinio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'adesione del Ministero dell'Istruzione e l'adesione del Ministero per i beni e le attività Culturali e per il turismo.