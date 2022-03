IL POUSSA CAFE @GUERRE E MINORANZE@ DISPACCIO DEL 11 MARZO

La guerra è il peggiore degli errori e le risposte del fronte occidentale sono del tutto inadeguate. Lo spessore della posta in gioco e cioè la libertà dell'Ucraina e la sicurezza della Russia esige ben altre imprese diplomatiche credibili e risolutive. Invece di apparire cobelliggeranti bisognerebbe essere consapevoli di volere l'Ucraina in Europa ma non nella Nato e riconoscere l'autonomia delle minoranze etnico linguistiche adiacenti alla frontiera dell'est dopo otto anni di vessazioni. (Gianfranco Fisanotti)