Tracciate le linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico

In relazione a quanto chiesto in Consiglio dalla Lega Vallée d'Aoste circa le iniziative dell'Arer in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, l'assessore regionale alla sanità Roberto Barmasse ha precisato che "il Consiglio di amministrazione dell'Arer ha tracciato le linee guida che i rappresentanti dell'azienda devono seguire per la votazione nelle assemblee condominiali rispetto al superbonus 110%, l'investimento di somme pubbliche è vincolato all'adozione di procedure ad evidenza pubblica che devono garantire la trasparenza, la parità di trattamento e il contenimento della spesa".





Il consigliere Paolo Sammaritani (nella foto) ha sottolineato che «una parte importante del patrimonio dell'Arer è costituita da immobili di proprietà non esclusiva, vi sono anche proprietari privati. Le norme prevedono maggioranze assembleari ridotte per deliberare opere anche imponenti ed economicamente impegnative quali ad esempio quelle per la riqualificazione energetica che, oltre ad avere un impatto positivo sull'ambiente, contribuiscono a ridurre le spese di gestione ordinaria degli inquilini e generano un aumento di valore del patrimonio detenuto dalla pubblica amministrazione".



"Le quote a carico dell'azienda - ha aggiunto Barmasse - devono comunque essere reperite e vincolate nel rispetto delle previsioni di bilancio armonizzato, nei casi in cui le somme pubbliche impiegate risultino maggioritarie il voto favorevole dell'azienda è subordinato all'adozione di procedure simili a quelle a evidenza pubblica previste dal Codice degli appalti. Nel caso in cui siano inferiori l'Arer, per poter esprimere il proprio voto, richiede la trasmissione anticipata di tutta la documentazione necessaria per valutare l'opportunità d'intervento e la congruità delle offerte rispetto ai lavori da eseguire».