Occorrono misure per calmierare i prezzi dei materiali ed evitare il blocco dei cantieri

Il caro materiali rischia di bloccare i cantieri edili in Piemonte, la situazione rappresentata da Ance Valle d'Aosta e Piemonte (Associazione nazionale costruttori edili) è drammatica, con un aumento dei costi dei materiali di costruzione che colpisce le imprese insieme al caro energia.



Materiali come bitume, acciaio, alluminio e tanti altri risultano ormai praticamente irreperibili se non a costi insostenibili, riporta l'Ance, e la situazione è ulteriormente peggiorata per il rialzo, che gli edili definiscono macroscopico, di gas e carburante che mette in ulteriore difficoltà trasporti e consegne.



"Non possiamo più attendere: scarseggiano materiali e gli impianti di produzione stanno chiudendo - dice la presidente dell'Ance Valle d'Aosta e Piemonte Paola Malabaila - occorrono subito misure per calmierare i prezzi e compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese altrimenti tutti cantieri anche per carenza di materie prime si fermeranno.



"Il prezzo delle multe è prevalentemente a carico delle imprese di tutte le attività produttive e di ogni settore merceologico - aggiunge Malabaila - e non è possibile sostenere costi che erodono i ricavi degli appalti pubblici e privati rendendoli anti economici a danno delle imprese stesse. Occorre salvaguardare le imprese secondo le cause di forza maggiore e lo stato di emergenza bellico".