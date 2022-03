'La materia alternativa' di Laura Marzi

'La materia alternativa': è la storia di un incontro e della difficile costruzione di un dialogo: quello tra un’insegnante precaria, nella carriera e negli affetti, e alcune classi di adolescenti indomiti.



«La materia alternativa è la disciplina di coloro che rinunciano all’ora di religione cattolica - dice Mario Desiati autore di 'Spatriati' - chi la insegna, come la giovane protagonista del romanzo, inventa un linguaggio nuovo per farsi ascoltare e trasmettere un sapere utile nel tempo che viviamo. Giovanissimi studenti spesso maschi, di religioni diverse, di paesi a volte lontani, con visioni del mondo disparate, incontreranno una donna piena di conflitti, amori irrisolti, ma determinata a smontare i mille patriarcati che abitano dentro i suoi allevi. Il talento di Laura Marzi, una nuova voce della narrativa italiana che lascerà il segno, tiene assieme, senza moralismi e lezioni edificanti, temi fondamentali come l’integrazione, l’educazione, il femminismo, la religione, e ovviamente l’amore».

I ragazzi che non fanno religione si chiamano Hossein, Jamal, Safia, Michele e sono arabi, bengalesi, cinesi, italiani. La protagonista di questa storia insegna loro una materia che si definisce a partire dal suo contrario, una materia che ai consigli di classe non conta nulla, che non ha programmi e in questa scuola non ha nemmeno un’aula. Nelle sue ore sparpagliate tra mensa, aula video e palestra, parla con i ragazzi, a volte ci litiga, cerca di mettere in discussione le loro idee sui rapporti tra maschi e femmine e sul sesso, si ritrova ad ascoltare storie di spaccio, di bullismo, revenge porn, razzismo. Per farli ragionare si mette al loro livello: li provoca, li sfida, si mette in gioco personalmente.



Tanto sfrontata e senza filtri è in classe quanto lo è nella vita private ove pratica la 'materia alternativa dell’amore': cerca l’intesa, intellettuale e fisica, la cerca ovunque, alle feste, ai concerti, nei bar, nelle ferramenta, ma non le interessa la religione della coppia, il legame esclusivo, il sogno della famiglia nucleare (la sua si è disintegrata, impotente di fronte alle dipendenze della sorella). La seguiamo per un anno scolastico dentro e fuori dalla classe, tra un consiglio docenti e le sue tre o quattro relazioni parallele, in un momento cruciale della sua vita, in cui è costretta a fare i conti con tutti i suoi nodi irrisolti.



LAURA MARZI



Laura Marzi ha un dottorato in Studi di Genere conseguito all’Università di Paris 8. Insegna Gender Studies all’Istituto Universitario Lorenzo de’ Medici di Firenze. Collabora con Il Manifesto, il Tascabile, Leggendaria e Letterate Magazine. Ha insegnato per diversi anni Materia alternativa. Nata e cresciuta ad Aosta vive a Roma e questo è il suo primo romanzo.