Otto aziende valdostane insignite del premio 'Industria Felix'

Sono otto le aziende valdostane premiate per il premio 'Industria Felix' dedicato ai risultati dell'inchiesta sui bilanci 2020 di 700.000 società di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna: l'indagine è stata condotta dal trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, supplemento al Sole 24 Ore.



Le aziende valdostane premiate sono l'Av Pluda srl di Châtillon che gestisce alcuni supermercati Conad; la Cva spa di Châtillon, partecipata regionale dell'idroelettrico; la Chacard srl di Pollein, impresa edile; la Deval spa di Aosta, azienda delle distribuzione energetica del gruppo Cva; l'Enval srl di Aosta che gestisce il Centro rifiuti di Brissogne; La Crotta Di Vegneron di Chambave, cooperativa agricola vitivinicola; la cooperativa sociale Les Aigles di Châtillon; la Nuova Auto Alpina srl di Charvensod, concessionaria automobilistica.



Per il gruppo Cva, premiato sia con la Cva che con la Deval, è "un traguardo importante che vede la Cva tra i principali player italiani nella produzione di energia rinnovabile, riconosciuta come migliore impresa dei settori energia ed utility e migliore grande impresa con sede legale in Valle d'Aosta per performance gestionale e affidabilità finanziaria".



Il direttore generale della Cva Enrico De Girolamo dice: "Grazie agli oltre 600 dipendenti, la Cva ha ottenuto anche nel 2020 ottimi risultati che confermano la propria resilienza in un anno difficile come quello pandemico. Il gruppo Cva, sempre più attento ai temi della sostenibilità, esegue le proprie attività industriali con grande attenzione al territorio in cui opera ponendo le basi per essere definito una 'Community company'. I risultati conseguiti e la consapevolezza di poter disporre di un capitale umano di elevatissima competenza ci consentono di guardare con fiducia alle importanti sfide che l'implementazione del Piano strategico ci pone per il prossimo futuro".



Se la Cva aveva già ottenuto il riconoscimento, la Deval è al primo premio ricevuto. Un riconoscimento molto apprezzato dal presidente e amministratore delegato, Giorgio Pession che commenta: "Esercitiamo un servizio d'interesse pubblico, la distribuzione di energia elettrica, con soddisfacenti risultati economici ed ottimi risultati dal punto di vista della qualità del servizio erogato; fatto, quest'ultimo, ancor più importante se si tiene conto del territorio montano in cui operiamo e della vocazione spiccatamente turistica della nostra Regione. Perciò ci tengo a ringraziare tutti i nostri dipendenti che svolgono un lavoro così importante con professionalità e passione. La transizione energetica, l'innovazione tecnologica, la resilienza e l'attenzione alla sostenibilità sono i temi cardine su cui si basano i nostri piani di sviluppo dei prossimi anni, piani che sono particolarmente sfidanti".