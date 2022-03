Oltre 700 persone agli incontri promossi dal comitato Cervino Monterosa Paradise

"Parlano i numeri. Oltre 700 persone hanno partecipato complessivamente ai quattro incontri (tenutisi nei giorni scorsi in altrettante località fra Valle d’Aosta e Piemonte) focalizzati sulle opportunità connesse al progetto per la realizzazione del collegamento fra il comprensorio del Cervino-Matterhorn e quello del Monte Rosa, ovvero tra il Colle delle Cime Bianche e Frachey". Il dato si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa del Comitato organizzatore.

Il progetto riguarda un trait d’union tra Sud e Nord delle Alpi che, se realizzato, permetterebbe di interconnettere in 30 minuti di tragitto le aree sciistiche del Cervino Ski Paradise e del Monterosa Ski. Ben 170 piste da discesa (tutte già esistenti) intrecciate fra loro e da percorrere sci ai piedi una via l’altra.

"Ma non è certo solo una questione sportiva - speiga il comitato-. Il collegamento darebbe anche vita a un distretto montano eterogeneo, unendo popolazioni e tradizioni di ben 5 valli (Valtournenche, la Val d’Ayas, la valle di Gressoney, la Valsesia e quella di Zermatt) a cavallo fra Italia e Svizzera. E inoltre, a tutto vantaggio di un indotto turistico 365 giorni all’anno per l’intero terriotrio coinvolto, permetterebbe a chiunque, sciatori e non, di ammirare un panorama unico, con vista sconfinata su 38 delle 82 vette alpine sopra i 4000 metri".

Ayas, Gressoney, Breuil-Cervinia, Alagna: queste le tappe del ciclo di appuntamenti organizzato dal Comitato Cervino Monterosa Paradise (che promuove la realizzazione del collegamento) per confrontarsi direttamente con le comunità di riferimento. Ogni incontro è stata l’occasione per dialogare con spirito fattivo e scevro da preconcetti, con un pubblico davvero interessato a cogliere le tante prospettive economiche che il progetto aprirebbe.

“Tanti i presenti. Residenti, imprenditori locali, ma anche villeggianti e proprietari di ‘seconde case’ provenienti da altre Regioni. E ancora giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e della politica, i sindaci di numerosi comuni delle valli valdostane e piemontesi nonché alcuni delgati del comune svizzero di Zermatt.” – sottolinea Bruce McNeil, prsidente del Comitato Cervino Montersoa Paradise – “Hanno poi partecipato praticamente tutte le scuole di sci attive nelle aree in questione, le guide alpine, i gestori di impianti, tante associazioni di categoria, i Consorzi Turistici, gli albergatori e i ristoratori. C’erano davvero tutti. Con una stima per forza di cose approssimativa, è come se avessimo dialogato con i portavoce di oltre 5000 posti di lavoro direttamente interessati alla realizzazione del progetto.”

L’opera è al momento in nuce: un team di tecnici sta infatti in questo periodo portando avanti uno studio di fattibilità finalizzato a valutare gli aspetti ambientali e la sostenibilità socio/economica dell’intero progetto.