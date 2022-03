Accolta con favore l'approvazione della nuova legge sulla montagna

L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge sulla montagna (“Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”) è stata accolta con favore dai territori montani e dalle istituzioni coinvolte.



La riforma legislativa relativa alle zone montane, che prevede specifici fondi per lo sviluppo dei territori montani e disciplina tematiche di primaria importanza quali la fiscalità di vantaggio, l’accesso alle reti e ai servizi, e il ripopolamento dei territori, era infatti attesa da diversi anni ed era stata portata all’attenzione del governo, in più occasioni, dai vari soggetti interessati, tra cui i rappresentanti degli Enti locali valdostani (incontro con la ministra Cartabia dello scorso agosto) e l’Assessore regionale Luciano Caveri in qualità di coordinatore della Commissione Politiche per la Montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



Il presidente del Celva Franco Manes, componente della Commissione Montagna Anci, che ha attivamente contribuito con puntuali osservazioni all’integrazione del testo del disegno di legge, ha commentato favorevolmente la notizia: “Con l'approvazione il governo ha tenuto fede agli impegni riconoscendo l’importanza delle zone montane e valorizzando temi cardine per i nostri territori come la sanità, la scuola e la ruralità, elementi per cui il Celva si spende da anni all’interno delle sedi istituzionali competenti. Il lavoro non è finito, il testo può essere migliorato e affinato, per essere reso ancor più aderente alle esigenze dei territori montani. Esprimo grande soddisfazione a nome di tutti gli Enti locali valdostani per un risultato atteso da anni, frutto di un importante lavoro di squadra, a diversi livelli, di tutte le istituzioni.”