Il est donc possible qu'il soit nécessaire de re-syntoniser les téléviseurs pour continuer à voir les programmes et, notamment, le journal régional de la Vallée d'Aoste.

Par ailleurs, c’est aussi mardi 8 mars que le partenariat entre la Vallée d'Aoste et le groupe France Médias Monde pour la retransmission sur le territoire régional de la chaîne de télévision France24 est devenu opérationnel.

France 24, qui comprend quatre chaînes mondiales d’information continue (en français, en anglais, en arabe et en espagnol), émettant 24h/24 et 7j/7, rassemble 61,2 millions de téléspectateurs hebdomadaires. Composée de 430 journalistes issus de 35 nationalités, la rédaction de France 24 propose une approche française du monde et s’appuie sur un réseau de 160 bureaux de correspondants couvrant la quasi-totalité des pays du globe.

À l’occasion du passage à la nouvelle technologie numérique, le choix a été de proposer aux Valdôtains – en sus des autres chaînes de télévision francophones actuellement diffusées en Vallée d'Aoste, TV5 Monde et RTS 1 – cette chaîne dédiée à l’information offrant, à travers des journaux, des reportages, des magazines et des débats, une ouverture mondiale plus que jamais nécessaire aujourd'hui pour comprendre les faits qui se déroulent autour de nous.