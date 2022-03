Disegno legge montagna passaggio positivo per la Valle d’Aosta

“Con l'adozione del disegno di legge sulla montagna il Governo Draghi ha dimostrato di voler dedicare attenzione concreta alle attese delle nostre Alpi, impegnandosi a favore di territori che possono offrire un contributo importante per la crescita del Paese”. Lo afferma Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Valle d'Aosta, precisando come l’organizzazione degli imprenditori agricoli accolga con favore la decisione del Governo che prevede, tra l'altro, il miglioramento dell'accesso a internet e alla telefonia mobile, incentivi per gli agricoltori, agevolazioni per i giovani, sostegni per le attività forestali.

“Siamo convinti che l’amministrazione regionale – dichiara Morena Danna, coordinatore di Confagricoltura per la Valle d’Aosta e vice sindaco di Montjovet - saprà sfruttare nel migliore dei modi questa nuova questa opportunità, nell'interesse della società e del territorio”. Tre articoli del disegno di legge approvato oggi (10 marzo) dal Governo sono riservati in modo esclusivo al settore dell'agricoltura e foreste: prevedono misure per la salvaguardia di pascoli montani, incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e selvicoltori di montagna e misure specifiche per i rifugi di montagna.

“Per gli agricoltori che vivono in Valle d'Aosta – aggiunge Morena Danna - si aprono nuove interessanti prospettive, anche per il recupero all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, consentendo il miglior utilizzo a fini produttivi di aree significative del territorio, che verranno curate con pratiche benefiche per l'ambiente e il clima, a favore di tutta la collettività”.