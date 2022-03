Cresce la vendita di libri in Valle

Dalle vendite rilevate dal Panel GfK il mercato del libro ha segnato nel 2021 un dato di assoluto valore; oltre un miliardo e mezzo di euro. E gli effetti di tanta crescita si è sentita anche in Valle d’Aosta dove, secondo Romaine Pernettaz di BrivioDue, referente del Sil (Sindacato librai) i libri per Bambini e Ragazzi sono cresciuti di circa il 10% in volume, mentre la Saggistica e la Manualistica registrano un aumento delle copie vendute rispettivamente del 10% e del 23%.

Buona anche la crescita delle vendite della Narrativa che ha segnato un rialzo del 20% per quanto riguarda le copie vendute per una aumento del valore del 20%. “Il 2021 – spiega la Romaine Pernettaz - è stato un anno di soddisfazioni soprattutto per chi ha saputo organizzarsi per far fronte alle limitazione dovute alla pandemia”.

A tutto questo ha contribuito l’entrata in vigore della legge sul libro che ha portato benefici a vantaggio dei rivenditori un contenimento dei prezzi di copertina e il contributo alle biblioteche da spendere in libreria.

Ma non è tutto oro ciò che luccica tanto che la Referente dei librai di Confesercenti VdA lancia l’allarma: “Le librerie indipendenti stanno scomparendo ed è necessario modificare la legge sull’editoria che se ha dato una risposta alle problematiche degli editori poco o nulla ha riguardato direttamente le librerie ed i librai e ha ancora tante incongruenze da risolvere”.

Con responsabilità e consapevolezza Romaine Pernettaz aggiunge: “E’ importante avere tanta volontà di innovare e rivoluzionare i nostri sistemi di vendita che durante la pandemia ci ha permesso di aiutare centinaia di famiglie”.

Mamme, papà e studenti sanno quanto siano costosi i libri scolastici e quanto sia snervante sentirsi insicuri tra codici, nuove edizioni e adozioni dei libri scolastici. “Proprio su questo argomento – conclude la presidente librai di Confesercenti VdA – abbiamo bisogno di risposte dalla Regione quando l’assessore convocherà il tavolo in vista della nuova stagione dei testi per la stagione scolastica 2022-2023”.