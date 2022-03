Benzina e diesel oltre i 2 euro, prezzi senza freno

L’annuncio dell’embargo da parte di Stati Uniti e Regno Unito sui prodotti energetici provenienti dalla Russia ha spinto ulteriormente le quotazioni dei mercati petroliferi: Brent di nuovo a 130 dollari, quotazioni del gasolio fuori controllo, con un balzo pari a dieci centesimi al litro.

Gasolio che in molti punti vendita costa più della benzina anche alla pompa, nonostante l’accisa più bassa (0,728 euro/litro la benzina, 0,617 il gasolio) Eni ha aumentato di 14 centesimi al litro i prezzi della benzina e di 24 centesimi al litro quelli del gasolio. Per IP +15 cent/litro sulla benzina e +17 sul gasolio. Per Q8 +9 e +16 e Tamoil +7 e +13.

La media dei prezzi rilevati ieri mattina su 15 mila impianti posiziona dunque la benzina self service a 2,042 euro/litro e il diesel a 1,960 euro/litro. La benzina in modalità servito sta a 2,146 euro/litro e il diesel a 2,067 euro/litro. Il Gpl servito è a 0,865 euro/litro e il metano servito a 2,024 euro/kg, Gnl 2,136 euro/kg I prezzi sulle autostrade sono in media i seguenti: benzina self service 2,124 euro/litro (servito 2,322), gasolio self service 2,040 euro/litro (servito 2,244), Gpl 0,973 euro/litro, metano 2,230 euro/kg, Gnl 2,099 euro/kg - Dati di (Staffetta Quotidiana).

Una corsa senza freni e un record storico denunciato da giorni dalle associazioni dei consumatori che vedono con grandissima preoccupazione le pesantissime ripercussioni di questi prezzi sulle famiglie, con rischi anche per la tenuta sociale di una situazione che aumenta giornalmente la povertà nel nostro paese. Dall’inizio dell’anno la benzina ha subito un’impennata del +13,3%, mentre il gasolio è aumentato del +15,2%, con un maggiore costo per un pieno ad un’auto di media cilindrata pari a +12 euro. Nel confronto col 2021, un litro di benzina costa il 28,3% in più, il gasolio il 33% in più.

In un solo anno il pieno è già rincarato di oltre 22 euro per un’auto a benzina e di quasi 24 euro per un’auto diesel. In un anno, dalla rilevazione di marzo 2021, un pieno da 50 litri costa 20,17 euro in più per la benzina e 20,41 euro in più per il gasolio. È una stangata che sfiora i 500 euro l’anno. Questo livello di prezzi per i carburanti avrà ricadute a cascata sui prezzi al dettaglio.

l Governo deve intervenire per sterilizzare l’Iva sui carburanti e ridurre il peso delle accise, per una riduzione dei listini alla pompa e ad un calmieramento dei prezzi dei prodotti trasportati, che in Italia rappresentano l’85% della merce in vendita in negozi e supermercati.