Charvensod: Luca Jacquemod nuovo assessore a progetto

Il consigliere Luca Jacquemod assumerà le deleghe a manutenzioni, decoro e cittadinanza attiva.

“Il nostro programma elettorale, presentato alle ultime elezioni comunali spiega il Sindaco - prevede l’istituzione di un assessorato a progetto, a tempo determinato, con l’obiettivo di attuare iniziative specifiche dell’Amministrazione comunale; l’assessore Jacquemod avrà il compito di seguire, oltre alle manutenzioni, che già facevano parte delle sue competenze da consigliere, il decoro e lo sviluppo del progetto Il mio paese è (il) più bello che dovrà trasformare, da iniziativa sperimentale, a strutturale della nostra Amministrazione”.

Terminato questo progetto è intenzione proseguire con una nuova iniziativa, affidata ad un altro consigliere che ricoprirà il ruolo di quarto assessore. “Mi preme sottolineare – aggiunge il sindaco - che tale nomina non aumenta in alcun modo la spesa pubblica in quanto l’ammontare delle indennità, stabilite per legge agli assessori, sarà ripartitotra gli assessori in carica”.

Commentando la sua nomina Jacquemod ha detto: “Sono molto contento di poter effettuare, per un progetto specifico da attuare in un arco di tempo determinato, una esperienza nella giunta comunale del mio paese; in particolare credo fortemente nel ruolo attivo della popolazione, che vive quotidianamente il nostro territorio e che ci può segnalare, non solo eventuali criticità ma, soprattutto, proposte concrete e suggerimenti per migliorare quanto c’è”.