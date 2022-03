Il Tribunale di Aosta accoglie il ricorso di alcuni iscritti al sindacato Savt École

Il Tribunale di Aosta ha accolto il ricorso di alcuni iscritti al sindacato Savt École che chiedevano "il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione degli scatti stipendiali anche al personale assunto con contratto a tempo determinato".



La sentenza, pronunciata due giorni fa dal giudice del lavoro Luca Fadda, ha condannato la Regione a risarcire gli insegnanti precari rappresentati dall'avvocata Sacha Bionaz del Foro di Ivrea con 40.000 euro: "Si tratta di un importante risultato - commenta il segretario del Savt École Luigi Bolici - che va nella direzione, da noi sempre auspicata, di equiparare i diritti degli insegnanti precari a quelli degli insegnanti di ruolo, tenuto conto che ogni giorno la scuola funziona anche grazie all'apporto di un grande numero di supplenti".



Gli uffici del sindacato "sono a disposizione - si legge in una nota - per verificare la posizione dei lavoratori che volessero agire per il recupero di eventuali differenze retributive". L'invito si rivolge, nello specifico, ai docenti "a tempo determinato con supplenze antecedenti o effettuate almeno dall'anno scolastico 2011/12 compreso" e agli "insegnanti di ruolo che hanno ottenuto la ricostruzione della carriera successivamente all'anno scolastico 2016-2017".