Legge sulla montagna importante per le comunità locali

"E' con estrema soddisfazione che il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ci ha annunciato l'approvazione in esame preliminare, nel Consiglio dei Ministri di questa mattina, del disegno di legge per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”. Il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, commenta l'approvazione in esame preliminare, nel Consiglio dei Ministri di questa mattina a Roma, del disegno di legge recante 'Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane'.

"Il testo di legge, atteso da decenni – aggiunge la coordinatrice - costituisce un provvedimento senza precedenti per importanza e impatto sulle comunità di montagna, considerato che andrà a intervenire, in particolare, sulla sanità di montagna, sulle scuole di montagna, sui servizi di telefonia mobile e accesso a internet, sugli incentivi agli imprenditori agricoli e forestali, sulle misure fiscali di favore per le imprese montane 'giovani' e sulla misura denominata 'Io resto in montagna', prevedendo a tal proposito uno specifico fondo per lo sviluppo delle aree montane pari a 100 milioni di euro per il 2022 e a 200 milioni di euro a partire dal 2023”.