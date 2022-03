Prosegue l'iter per la norma di attuazione concessioni acqua

Mancano due pareri e la norma di attuazione dello Statuto speciale sulle concessioni di derivazioni d'acqua, al vaglio della Commissione paritetica Stato-Regione, dovrebbe essere pronta per l'approvazione in Consiglio dei ministri.



La consigliera del Progetto Civico Progressista Chiara Minelli ha posto un'interrogazione in Consiglio regionale in merito a tale questione alla quale il presidente regionale Erik Lavevaz ha risposto: "La consigliera è già in possesso della risposta che ha fornito il presidente della Commissione paritetica in merito ai quesiti posti con la deputata Tripodi, ricordando la missiva sui ritardi nell'iter di approvazione inviata da Minelli e dalla deputata valdostana del Movimento 5 Stelle Elisa Tripodi lo scorso 14 febbraio, il presidente Occhiena ha comunicato che l'istruttoria della norma sta seguendo l'iter naturale senza particolari ritardi".



"Ho sentito i commissari - ha aggiunto Lavevaz - di parte regionale che si sono incontrati la settimana scorsa per esaminare i pareri arrivati: io credo che sia vicina la conclusione dell'iter. Sulle tempistiche per l'approvazione della norma è evidente che il presidente regionale non possa sollecitare un ministro o il presidente della Commissione, e non è successo neanche quando questi erano di espressione regionale, in merito alla conclusione dell'istruttoria: è una questione di rispetto istituzionale".



"Non bastano le interlocuzioni verbali, - ha ribattuto Minelli - qui ci vogliono delle sollecitazioni formali, degli atti, che non sono una mancanza di rispetto istituzionale e non vanno certo a ledere l'autonomia di un organismo che è indipendente. Se la norma non sarà approvata entro quest'anno dovremo aspettare le nuove elezioni politiche, il nuovo Governo, la nuova Commissione paritetica: quindi l'urgenza c'è ed è conclamata anche perché rappresenta solo l'inizio del percorso per arrivare alla legge regionale di disciplina delle procedure e le concessioni a scopo idroelettrico".



"Non risponde oggi come non ha risposto alla lettera mia e della deputata Tripodi del 14 febbraio - conclude Minelli - che conteneva domande rivolte anche a lui e non solo al presidente della Paritetica. È pur vero che è sua abitudine non rispondere alle mie richieste, non lo ha fatto per mesi. Il tema della norma sulle concessioni dovrebbe essere particolarmente caro alle forze autonomiste, che dovrebbero impegnarsi pancia a terra, ma così non sembra".