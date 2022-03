Aosta: 'Lavoro e pandemia: trasformazioni in due città', un incontro di riflessione sui cambiamenti

L’assessorato dello Sviluppo economico organizza il 18 marzo alle 17 nella Sala Ducale de l’Hotel de la Ville di Aosta un incontro nell’ambito di #VDAlavora dal titolo 'Lavoro e pandemia: trasformazioni in due città' realizzato col patrocinio del Comune di Aosta.



L’incontro si focalizzerà sui cambiamenti del mondo del lavoro a seguito della pandemia grazie ad un confronto tra Cristina Tajani, dal 2011 al 2021 assessora alle Politiche del lavoro del Comune di Milano, e Gianni Nuti, sindaco di Aosta.



Partendo dal libro 'Città Prossime. Dal quartiere al mondo: Milano e le metropoli globali' di Tajani, scritto nel periodo più difficile della pandemia, l’incontro mira ad approfondire tematiche legate allo sviluppo locale e ai mutamenti del mercato del lavoro, anche alla luce dello svuotamento delle grandi città con conseguente ripopolamento dei piccoli centri. Tajani, oggi consigliera esperta del Ministero del Lavoro, e Nuti parleranno di come una metropoli e una città di provincia hanno superato quel periodo e ciò che questo comporta per il futuro, anche del mercato del lavoro.



Il confronto sarà moderato da Daniele Chapellu, docente di diritto del lavoro e previdenza sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e da Stefania Riccardi, coordinatrice del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.



"La pandemia s'è inserita in una fase già in evoluzione della storia delle città - dichiara l’assessore Luigi Bertschy - Le novità, avviate dalla transizione digitale sul lavoro, le relazioni, l’abitare e il vivere in comunità accelerate dal Covid, ci portano a ripensare il ruolo delle città, anche dal punto di vista sociale e relazionale. L’esperienza maturata sul campo da Tajani nel Comune di Milano e la vision politica che esprime nel suo libro, saranno il punto di partenza di un’interessante e innovativa occasione di confronto sui cambiamenti in corso anche ad Aosta".



Per partecipare all’evento è necessario iscriversi (disponibili 60 posti) tramite il sito vdalavora.it o scaricando l’APP #VDAlavora sui principali Stores (App store e Google Play).