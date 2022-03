FONDO VALLE D'AOSTA PER L'UCRAINA

La Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, in partenariato con la Presidenza della giunta regionale della Valle d’Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali, lanciano un nuovo fondo denominato “Valle d’Aosta per l’Ucraina” per raccogliere le donazioni di tutti coloro che vorranno dare il loro contributo con un gesto di generosità.

Una raccolta fondi per quale scopo?

L’obiettivo principale è supportare gli sforzi della comunità valdostana per garantire l’accoglienza più opportuna a chi fugge dalla guerra. Per questo le donazioni saranno principalmente destinate a sostenere le spese legate a una sistemazione rapida dei profughi secondo un modello di “accoglienza diffusa”, che punti all’inserimento di piccoli gruppi nella vita ordinaria della comunità valdostana e faciliti così l’integrazione. Se le risorse raccolte lo permetteranno, si valuteranno anche altre azioni a sostegno della popolazione ucraina da realizzare in rete con organizzazioni presenti anche al di fuori del territorio valdostano.

Come funziona la raccolta fondi?

Basta effettuare un bonifico sul conto corrente della Fondazione comunitaria. Il Fondo aperto rappresenterà dunque un “contenitore” dove indirizzare le donazioni che andranno a sostenere progetti di accoglienza a favore di coloro che sono stati costretti improvvisamente a lasciare la propria casa, le proprie abitudini e le proprie relazioni e che stanno cercando rifugio. I soldi saranno gestiti e controllati da un Comitato composto dai rappresentanti della Fondazione comunitaria della valle d’Aosta, del Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, della Presidenza della giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali. Il Comitato sceglierà la migliore distribuzione delle risorse sul territorio regionale a favore di tutti coloro (enti del terzo settore, enti religiosi, altri benefattori) che si sono adoperati in interventi di solidarietà.

Perché donare soldi?

Donare soldi può sembrare “meno romantico”. Ma non lo è, quando è un gesto del cuore. Questo gesto deve però essere trasparente, certo e controllato. In molti hanno già donato beni di prima necessità come medicinali, cibo e coperte. Si tratta di gesti generosi e di grande valore e che per questo vanno rispettati. Ciò nonostante, la raccolta di questi beni può talvolta, anche senza volerlo, creare alcune problematiche. Allo slancio iniziale, è importante che segua il coordinamento e la programmazione. La raccolta di finanziamenti è importante perché permette maggiore flessibilità e azioni mirate. Nel corso di un’emergenza umanitaria i bisogni delle persone cambiano costantemente e alcuni beni materiali raccolti possono rapidamente sciuparsi o diventare ridondanti e possono crearsi problemi con lo stoccaggio e la distribuzione.

Come donare?

La raccolta delle donazioni potrà avvenire tramite versamento sul conto corrente Banca Intesa San Paolo intestato a Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta, indicando come causale “Emergenza Ucraina”:

Banca Intesa San Paolo c/c 5667 IBAN IT73 G 03069 09606 100000005667