Pronta ad essere firmata la convenzione con l’Università VdA per i tirocini

Il Comune di Aosta apre le porte agli studenti tirocinanti dell'Università della Valle d'Aosta: è stata approvata dalla Giunta comunale la convenzione quadro con l'Ateneo valdostano per l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento tra le mura dell'Hotel de Ville del capoluogo.



La convenzione si concretizzerà con la stipula dell'accordo tra il sindaco Gianni Nuti e la rettrice dell'Univda Mariagrazia Monaci. Dopo la firma della convenzione prevista nei prossimi giorni i responsabili dell'amministrazione comunale potranno presentare degli specifici progetti formativi e di orientamento in linea con le esigenze organizzative e gestionali dell'ente. Il Comune provvederà anche ad individuare dei tutor tra i propri dipendenti che affiancheranno il tirocinante durante il suo lavoro.



"Crediamo che durante il percorso di studi universitari - spiega l'assessore comunale all'Istruzione Samuele Tedesco - sia di grande importanza approcciare e conoscere la realtà del mondo del lavoro non solo nel settore privato ma anche all'interno delle istituzioni e nelle pubbliche amministrazioni. Spesso queste realtà sono percepite come entità lontane e astratte, mentre entrando al loro interno gli studenti avranno l'opportunità di scoprire come attraverso i procedimenti amministrativi si realizzino le politiche pubbliche, avendo, peraltro, la possibilità di contribuire alla costruzione di quei processi".



"Si tratta di un bagaglio di conoscenze e competenze - aggiunge Tedesco - che andrà a sommarsi a quello acquisito nel periodo di studi, completando e rendendo più forte e spendibile la propria formazione". E conclude: "Per contro, la macchina amministrativa non potrà che giovarsi dello stimolo dato dal confronto con i giovani studenti naturalmente 'portatori sani' di energie, idee ed entusiasmo".