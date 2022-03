Charvensod: Dal primo aprile al lavoro o a scuola in bici o a piedi

Coloro che hanno partecipato a due edizioni consecutive del progetto Boudza-té potranno iscriversi al progetto Boudza-té anno 2022; in tal caso i chilometri percorsi non saranno monetizzati, ma gli aderenti riceveranno un gadget.

Gli incentivi saranno erogati a residenti nel Comune che abbiano compiuto i 14 anni e che si rechino al lavoro o a scuola in bici o a piedi. “Proseguiamo con una iniziativa che, primi in Valle, abbiamo avviato e che è ormai strutturale all’interno della nostra progettualità comunale; nel corso del 2021 gli Tsarvensolèn hanno percorso, a piedi o in bici, 7.515 km, ai quali verranno erogati incentivi per un totale di circa 1.100 euro. "Lo sviluppo di progetti ambientali e legati alla salute dei nostri compaesani continua ad essere una delle priorità della nostra azione amministrativa”, afferma il vicesindaco con delega alla sostenibilità Laurent Chuc.

Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili sul sito sito internet del comune www.comune.charvensod,ao.it