Accoglienza Ucraina che fa la Regione

Buongiorno Direttore,

Questa mattina (ieri, ndr) ho voluto telefonare al numero 800995554 della Protezione Civile dedicato all’accoglienza Ucraina, in quanto le informazioni date dai quotidiani locali non erano molto chiare su quale tipo di accoglienza i valdostani potessero offrire.

Ho chiesto in particolare, nel caso una persona volesse dare un alloggio gratuitamente, se le spese di riscaldamento, luce o gas e mantenimento chi dovesse sostenerle..

Mi è stato risposto che le spese di riscaldamento, gas e luce erano a carico del proprietario e le spese alimentari “dovrebbero” essere a carico Caritas. Io mi chiedo se si può organizzare un’accoglienza del genere. Penso anche che tanti valdostani generosi non siano al corrente di quale carico di spese si accolleranno. Non tutti, pur essendo proprietari di un alloggio, hanno la capacità economica di mantenere un’altra famiglia. Forse le istituzioni dovrebbero essere più trasparenti per il bene sia di chi verrà accolto che di chi accoglie.

Mi hanno invitata a scrivere una mail per maggiori chiarimenti alla Protezione Civile. Forse le criticità vanno previste in anticipo dalle istituzioni , non da noi cittadini.

Mi pare che si navighi a vista, senza la minima organizzazione, e questo non è di buon auspicio.

Buona giornata.

Una lettrice.

Grazie Cara Lettrice, la sua lettera lascia basiti. Ha ragione. Vista la lentezza con la quale la Regione si è attivata avrebbe potuto farlo in modo più efficiente. E' un dato di fatto: per una settimana si sono visti solo volontari e sacerdoti impegnati nella raccolta di generi di prima necessità.

Eppure non è passato molto tempo da quando siamo stati alle prese con l’emergenza covid. Pare che sul piano organizzativo la pandemia nulla o poco abbia insegnato. Ancora una volta siamo in ritardo. Non c’è la capacità di organizzare e programmare. Si vive alla giornata. Serve una squadra di esperti che prenda in mano la situazione. E’ incredibile che dopo aver dato la disponibilità ad ospitare i profughi ucraini non sia stato predisposto un piano di interventi e provvedimenti a sostegno di chi vuole aiutare chi deve abbandonare la propria Terra. pi.mi.