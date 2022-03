“Let me be”, uno spettacolo per esplorare le capacità comunicative della danza

Alla Cittadella dei giovani è in arrivo il 19 marzo alle 20 'Let me be' uno spettacolo della compagnia Fuori Equilibrio Teatro di Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello che esplora il linguaggio artistico della danza dal punto di vista interpretativo e delle sue potenzialità.



Il progetto nasce nel 2019 dalla necessità dei due artisti di descrivere uno spettacolo di danza ad una persona cieca. Da qui ha inizio una riflessione sulle modalità di fruizione del linguaggio artistico: come arriva l’immagine a Giuseppe? Come Camilla può tradurla e trasmetterla?

CONTINUA DOPO FOTO





Lo spettacolo articola alcune risposte a queste domande esplorando un paesaggio di corpi, luci e storie che si apre davanti a infiniti movimenti, interpretazioni, fisicità. Non esistono regole, non esiste giusto o sbagliato, ma solo punti di vista. Lo spettacolo sarà accompagnato da un’audio descrizione live, saranno disponibili audioguide per tutti.



Allo spettacolo si lega anche il laboratorio “Come se il corpo fosse...” sempre a cura di Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino che avrà luogo il 18 marzo dalle 15.30 alle 18.30. Un percorso aperto a tutti, costituito da un insieme di pratiche che si focalizzeranno sulla percezione dello spazio interno ed esterno, sull’ascolto del proprio corpo, di quello dell’altro e delle sue possibilità.



Il percorso è diviso in due parti: la prima è dedicata a creare un ambiente confortevole e aperto per aiutare i partecipanti a fare gruppo. Nella seconda si esplora il legame tra corpo e parola attraverso giochi di relazione e scambi di ruolo.



Per info e prenotazioni: info@cittadelladeigiovani.it oppure al numero fisso: 0165 35971.