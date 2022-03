La facciata del palazzo regionale s'illuminerà coi colori della bandiera ucraina

Da questa sera la facciata sud di Palazzo regionale ad Aosta, in corrispondenza dell'aula del Consiglio Valle, s'illuminerà per alcune ore coi colori della bandiera dell'Ucraina come avviene in altre assemblee regionali: ad annunciarlo è il presidente del Consiglio regionale Alberto Bertin in apertura della seduta di oggi.



"Un gesto simbolico - afferma Bertin - in segno di vicinanza col popolo ucraino di fronte alla tragedia umanitaria dopo l'aggressione militare che sta subendo, è simbolico aver illuminato la frase di Emile Chanoux 'Voir clair, vouloir vivre', scritta in tempi di guerra pensando ad un futuro di pace".



Bertin ha aperto i lavori dell'adunanza consiliare convocata oggi 9 marzo e domani per discutere un ordine del giorno composto di 44 oggetti. Ha poi fatto presente che la Conferenza dei capigruppo e l'Ufficio di presidenza nella riunione di ieri hanno concordato che i gruppi consiliari rinunceranno ai contributi del mese di marzo mentre i Consiglieri procederanno ad autoridursi le indennità al fine di sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra, andando a finanziare il fondo intestato a Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta. A questi risparmi si aggiunge quanto già accantonato dal mese di gennaio dalle autoriduzioni volontarie dei Consiglieri, come previsto dalla normativa regionale per finanziare misure straordinarie di solidarietà.



Infine Bertin ha espresso le condoglianze dell'Assemblea alla famiglia di Michel Munier morto sabato scorso a seguito di un incidente sulle piste da sci: «La notizia ha toccato profondamente le comunità di Etroubles, suo comune d'origine, e di Gressan dove risiedeva. Michel era impegnato nella vita sociale del paese, era vigile del fuoco ed ottimo giocatore di fiolet; di lui rimarrà il ricordo di un giovane uomo in gamba, sempre disponibile e sorridente».



L'assessore regionale alle risorse naturali Davide Sapinet s'è unito, a nome del governo regionale, al «dolore e alla tristezza per la scomparsa di Michel Munier, un Vigile del fuoco esperto, molto competente, da sempre impegnato a fondo nella sua attività: a lui dobbiamo lo sviluppo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Era poi attivo nel mondo degli sport popolari, ma soprattutto era un marito ed un padre amorevole».