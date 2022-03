Maison VdA de Paris sa valeur actuelle s’élève à 1 million 210 mille euros

La Maison du Val d'Aoste à Paris a fait l'objet d'une interpellation présentée par le groupe Lega Vallée d'Aoste pendant la séance du 9 mars 2022.

«J'ai déjà présenté des initiatives sur la Maison du Val d'Aoste qui ont été rejetées par le Conseil - a rappelé le Conseiller Erik Lavy -, même si le Président de la Région, en ces occasions, a réaffirmé l'importance de relancer cette structure qui aujourd'hui est encore fermée. Je demande combien a coûté l'entretien de l'immeuble en 2021, quelle est sa valeur actuelle et si la Région a eu des entretiens avec des sujets privés ou avec des associations pour réactiver cette structure.»

«L’entretien de l’immeuble a coûté 30.309 euros en 2021 et, sur la base d’une expertise effectuée fin novembre 2021, sa valeur actuelle s’élève à 1 million 210 mille euros - a précisé le Président de la Région, Erik Lavevaz -. Quelques sujets privés ont pris des contacts, courant 2021, pour vérifier la possibilité d’assumer la gestion de la Maison du Val d’Aoste, mais les entretiens développés n’ont pas abouti à des propositions concrètes. La raison est certainement liée au climat d’incertitude, qui est source de difficultés pour la programmation d’engagements et d’investissements, liée à la pandémie, difficultés qui relevaient à la fois du respect des règles destinées à la limiter et de la durée de celle-ci. Je voudrais rappeler, par exemple, que l’Assessorat de l’agriculture avait prévu d’être présent au Salon de l’agriculture de Paris, qui vient juste de fermer ses portes dimanche 6 mars, mais que les incertitudes liées à la vague de Covid de cet hiver l’ont amené à annuler sa participation. Actuellement, nous explorons donc d'autres hypothèses pour la gestion de la Maison du Val d’Aoste, pour laquelle les bureaux sont en train de vérifier la compatibilité avec la législation en vigueur et la durabilité économique et financière du projet. Il faut trouver des synergies qui nous permettront aussi de faire connaître davantage notre francophonie valdôtaine dans le monde français tout en relançant l'image touristique de notre région.»

Le Conseiller Lavy, en réplique, a affirmé: «On est encore en attente de comprendre quel sera le futur de la Maison du Val d'Aoste. Les temps pour relancer son activité sont vraiment trop longs et il n'y a pas de projets concrets. Je crains qu'on n'ira nulle part.»