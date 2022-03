Dalla Regione arriva la brochure 'Liste di attesa, quanto conosci i tuoi diritti?'

Realizzato dall’assessorato della Sanità, in collaborazione con quello al Turismo, un pieghevole dal titolo 'Liste di attesa, quanto conosci i tuoi diritti?' al quale hanno partecipato, insieme all’Azienda Usl Valle d’Aosta, le associazioni valdostane dei consumatori Adiconsum, Avcu, Adoc, Codacons e Federconsumatori nell’ambito del Programma d’intervento a vantaggio dei consumatori.



Il problema dei tempi di attesa per le visite specialistiche, gli esami diagnostici e i ricoveri è molto sentito dalla popolazione e rappresenta l’impegno prioritario del Servizio sanitario regionale. Per questa ragione è importante che i cittadini siano informati dei diritti che la normativa pone a loro tutela, così che siano facilitati ad un uso corretto e consapevole dei servizi sanitari.



Il pieghevole rende disponibili delle informazioni rispetto al funzionamento dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale attraverso delle domande e delle risposte, accompagnando il cittadino a comprendere passo dopo passo le azioni da intraprendere e i relativi tempi e le procedure.



“Si tratta di un progetto importante - sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse - che va nella direzione di portare a conoscenza del cittadino i meccanismi che regolano i tempi di attesa delle varie visite specialistiche, degli esami diagnostici e dei ricoveri. Con questa iniziativa intendiamo il più possibile fare chiarezza su una problematica che in questo periodo di pandemia ha creato diverse criticità e sulla quale stiamo lavorando, in accordo con l’Azienda USL Valle d’Aosta, per fornire un servizio che sia il più soddisfacente e che incontri i bisogni delle persone”.



Le brochure, in lingua italiana e francese, saranno disponibili presso le biblioteche, gli ambulatori dell’ospedale, i poliambulatori, presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, gli uffici dell’Urp dell’amministrazione regionale e dell’Amico in Comune ad Aosta, negli uffici dell’assessorato della Sanità e distribuiti alle Associazioni dei Consumatori.