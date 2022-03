Courmayeur: convocato il Consiglio comunale ed integrato l’ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Courmayeur è stato convocato per l’11 marzo alle 14.30, ordine del integrato con un ulteriore punto dedicato alla solidarietà al popolo ucraino e alla condanna della guerra come forma di risoluzione delle controversie.



Innanzitutto verrà verificata la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, quindi si passerà all’approvazione sia del piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari per quest’anno che delle aliquote Imu nonché delle tariffe legate al servizio idrico integrato. Si passerà poi all’approvazione delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale ed il grado di copertura, ma anche di quelli in concessione a Csc srl e la comunicazione del budget per quest’anno; seguirà l’esame del bilancio di previsione 2022/2024 e del documento unico di programmazione semplificato (Dups).



Si deciderà la proroga fino al 31 dicembre della convenzione che disciplina le funzioni della Centrale unica di committenza (Cuc) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture tra Regione Autonoma Valle d’Aosta, Consiglio permanente enti locali, Azienda Usl VdA e Inva spa; così come della convenzione per fabbricati ad uso abitazione principale o permanente.



Verranno infine assunti gli impegni di spesa corrente su esercizi non considerati nel bilancio di previsione 2021/23 e, come detto, saranno stabiliti gli indirizzi da prendere circa la solidarietà al popolo ucraino e la condanna della guerra come forma di risoluzione delle controversie.